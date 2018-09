HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): "Ich habe davon gestern Mittag erfahren. Wir haben in einem ersten Schritt, in Rücksprache mit dem Innenminister von Sachsen-Anhalt alles getan, um Unterstützungskräfte der Polizei zur Verfügung zu stellen, weil wir wussten, dass am Abend Demonstrationen angekündigt sind. Und das ist auch in Chemnitz ja der wichtigste Fall gewesen, dass der Rechtsstaat mit starker Polizei auch das Recht schützt, auch Demonstrationen schützt. SCHNITT. Und im Übrigen habe ich sehr dafür geworben, dass man zurückhaltend ist bei der Bewertung solcher Tatumstände. Da muss man immer abwarten wie die Ermittlungen verlaufen. Und ich empfehle uns wie in Chemnitz, dass wir Politiker auf die authentischen Ermittlungsergebnisse warten, bevor wir sie bewerten. Das ist wiederum ein Tötungsdelikt gab, macht mich schon betroffen. Und wir müssen alles tun, dass wir die Dinge, die wir in diesen Tagen erleben, in unserem Rechtsstaat auch überwinden."