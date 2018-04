Es geht um Veränderungen bei Asylverfahren und bei Abschiebungen, hier Archivbilder: Bundes-Innenminister Horst Seehofer (CSU) drückt bei seinem Plan für schnellere Asylverfahren und Abschiebungen aufs Tempo. Bis Juni solle die Bundesregierung den Vorhaben zustimmen, und ab September sollen erste Asylzentren eingerichtet werden, wie der CSU-Chef am Freitag in Nürnberg ankündigte. Von den sogenannten "Ankerzentren" erwarte er eine deutliche Beschleunigung der Verfahren, sagte Seehofer. Er kritisierte zugleich die SPD für den Umgang in der Koalition. O-Ton: "Wir haben uns da strikt an den Koalitionsvertrag gehalten. Und es ist ziemlich unhöflich, bei einer Ressort- Anhörung innerhalb einer Regierung, eine solche Ressort Anhörung durch unseren Koalitionspartner öffentlich zu begleiten. Wenn wir das bei jedem Gesetzentwurf machen, und wir werden viele Gesetzentwürfe in den nächsten Wochen und Monaten bekommen, dann wäre das nicht bekömmlich für die gesamte Koalition." Kritik an Seehofers Vorschlägen kommt mit Blick auf die Opposition vor allem von Vertretern der Linken und Grünen. Die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, lehnte in Berlin zum Beispiel erneut Einschränkungen des Familiennachzuges für Geflüchtete ab: O-Ton: "Dass Herr Seehofer jetzt im Vorfeld des bayerischen Wahlkampfs einfach jede Sau durchs Dorf treibt, das ist aus meiner Sicht eines Innenministers für das gesamte Bundesgebiet nicht würdig. Und deswegen ist mein Appell an den Bundesinnenminister, endlich seine Aufgabe als Bundesinnenminister hier zu machen." Am 14. Oktober will die CSU erklärtermaßen bei der bayerischen Landtagswahl ihre absolute Mehrheit der Mandate und damit die Alleinregierung verteidigen.