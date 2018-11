Horst Seehofer will den CSU-Vorsitz am 19. Januar abgeben. An diesem Tag sei ein Sonderparteitag mit der Neuwahl des Parteivorsitzenden vorgesehen, teilte Seehofer am Freitag mit. "Auf dem Sonderparteitag wird die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten, darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann", erklärte der 69-Jährige. Zur Vorbereitung des Parteitags werde der CSU-Vorstand am 17. Dezember tagen. Seehofer hatte bereits am Montag angekündigt, den CSU-Vorsitz niederzulegen, aber Bundesinnenminister zu bleiben. Bei einer internen Sitzung der engeren Parteiführung am Sonntag hatte er Teilnehmerkreisen zufolge allerdings auch erklärt, dass er ein Festhalten an seinem Ministeramt ohne den Parteivorsitz auf Dauer nicht für sinnvoll halte. Diese Äußerung war von Teilnehmern so verstanden worden, dass Seehofer nicht bis zum regulären Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 Minister bleiben wolle. In München äußerte sich CSU-Generalsekretär Markus Blume zu Seehofers Entscheidung: "Ich darf an der Stelle herzlichen Dank sagen. Dank sagen und Respekt zollen, der Arbeit unseres Parteivorsitzenden, der die CSU in den letzten zehn Jahren geführt hat. Geführt hat, durch zehn sehr anspruchsvolle Jahre. [...] Deswegen ist heute der Zeitpunkt da, Horst Seehofer Dank zu sagen für diese große Leistung, mit der er sich nahtlos in die Reihe der großen Parteivorsitzenden der Christlich Sozialen Union stellt. Ich sage aber auch Dank an Horst Seehofer, weil er auch dies in diesem Moment deutlich macht, was ihn immer geleitet hat in den letzten zehn Jahren. Nämlich die Grundüberzeugung, dass eine Volkspartei nur dann erfolgreich bleibt, wenn sie sich immer erneuert." Als möglicher Anwärter für den CSU-Vorsitz gilt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Über Twitter dankte er Seehofer für dessen Leistungen für die CSU und Bayern. Auch der Europaabgeordnete Manfred Weber wird als möglicher Nachfolger von Seehofer an der Parteispitze gehandelt.