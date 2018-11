HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister: "Und meine zentrale Frage ist: Wie können wir einen Islam in Deutschland fördern, der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, die Werte unseres Grundgesetzes teilt und die Lebensarten dieses Landes achtet. Einen Islam, wie wir es formuliert haben im Innenministerium, in, aus und für Deutschland einen Islam der deutschen Muslime. [...] Es geht auch, aber bei weitem nicht nur, um die Frage: Wie können sich muslimische Religionsgemeinschaften so organisieren, dass sie den Anforderungen des Religionsverfassungsrechts für eine Kooperation mit dem Staat genügen. Eine anspruchsvolle Frage, füge ich gleich hinzu. Voraussetzung ist nämlich, dass ausländische Einflussnahme so gut wie möglich ersetzt wird. [...] Wir als deutsche Regierung und als Bundesinnenministerium verstehen uns bei diesem Dialog nicht als Vormund. Wir wollen Ihnen nicht eine vorgefertigte Meinung aufoktroyieren, überstülpen, sondern wir verstehen uns als Brückenbauer."