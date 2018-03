Montag in München - die CSU gibt ihre Personalentscheidungen für die Bundesregierung bekannt: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer soll neuer Bundesverkehrsminister werden. Das Entwicklungshilfe-Ministerium soll auch künftig von Amtsinhaber Gerd Müller geleitet werden. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär wird Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt und sagt, sie finde das folgerichtig: O-Ton: "Ich glaube, der Horst Seehofer hat ganz deutlich gemacht, dass, wenn jemand das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten begleitet hat, nicht nur in einer Partei, sondern auch in Berlin und darüber hinaus, dann war ich das. Durch meine Arbeit auch im CSU Netzwerk, im CSU-Net war ich als Staatssekretärin zuständig für das Thema." Seehofer selbst wird wie angekündigt das um Wohnungsbau und Heimat erweiterte Innenministerium vom CDU-Politiker Thomas de Maiziere übernehmen: O-Ton: "Ich werde mit Ablauf des 13. März mein Amt als bayerischer Ministerpräsident niederlegen. Der entsprechende Rücktrittsbrief wird morgen Nachmittag der Landtagspräsidentin zugestellt." Seehofer wird in Bayern als Ministerpräsident von Markus Söder abgelöst: O-Ton: Damit löse ich eine Zusage ein, das alles vor Ostern seinen Abschluss finden kann und abfinden wird. Und all die Diskussionen, die da in den letzten Wochen stattgefunden haben, sind damit überholt." Die Kanzlerwahl und die Vereidigung des Kabinetts im Bundestag mit den drei Ministern von der CSU ist für den 14. März geplant.