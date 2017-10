Segeln nach Jamaika - Partei-Generalsekretäre zeigen sich zufrieden mit Sondierungen

Die Generalsekretäre der vier über ein Jamaika-Bündnis verhandelnden Parteien haben die Einigung auf Grundzüge der Finanz- und Haushaltspolitik begrüßt. "Wir sind mit dem Abend heute sehr zufrieden", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber in der Nacht zum Mittwoch in Berlin. "Wir sind übereingekommen, dass wir natürlich die Schuldenbremse im Grundgesetz einhalten wollen und dass wir einen ausgeglichenen Haushalt wollen. Darüber hinaus gilt es jetzt natürlich, noch einmal genauer in den Blick zu nehmen, welche finanziellen Spielräume es gibt. Wir haben uns dabei auf Schwerpunkte verständigt, die es dann anzupacken gilt. Ganz besonders im Vordergrund stand dabei auch für uns als CDU die Entlastung von Familien, die Entlastung von Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen." Auch seine FDP-Kollegin Nicola Beer sprach von einem guten Ergebnis. "Für uns wichtig, dass die entsprechenden Spielräume unter Überprüfung der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen soll, was für uns auch bedeutet, dass es im Hinblick auf relevante Haushaltspositionen der großen Koalition kein 'Weiter so' geben kann. Sondern dass auch dies zur Überprüfung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gehört." CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer lobte die getroffenen Vereinbarungen: "Wir wollen entlasten, aber gleichzeitig auch investieren. Und ich denke, das ist die Botschaft, die uns jetzt an dieser Stelle, in diesem Papier vereint hat." Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kündigte an, die Planung der bisherigen Regierung unter die Lupe nehmen zu wollen: "Da ist für uns wichtig, noch mal zu sagen, wir überprüfen da auch den mittelfristigen Finanzrahmender alten Bundesregierung. Der ist so sozusagen nicht akzeptiert. Dazu gehört beispielsweise auch, dass wir da in dem mittelfristigen Finanzplan angedachten exorbitanten Steigerungen der Ausgaben für Rüstung damit infrage stellen. Ich freue mich sehr, dass wir gesagt haben, Entlastung von Familien mit Kindern." Streit gibt es allerdings in der Türkeipolitik. Während die CSU ankündigte, sie werde auf einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen pochen, sprachen sich die Grünen gegen einen Abbruch aus. Bundesgeschäftsführer Kellner sprach von einem "klaren Dissens". Für die nächsten Gespräche am Donnerstag soll ein gemeinsames Europa-Papier vorgelegt werden.