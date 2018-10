Gerade in Washington angekommen, da waltete er bereits seines Amtes. Der aus türkischer Haft entlassene evangelikale Pastor Andrew Brunson hat im Weißen Haus Präsident Donald Trump getroffen - und bei der Gelegenheit Gottes Segen für das Staatsoberhaupt erbeten. Brunson, der zwei Jahre in türkischer Haft und unter Hausarrest verbracht hatte, war am Freitag über Deutschland in die USA geflogen. Trump wertete die Freilassung als "gewaltigen Schritt" hin zu verbesserten Beziehungen zwischen Washington und Ankara. Die hatten sich auch durch die Festnahme Brunsons verschlechtert. Die türkische Staatsanwaltschaft warf ihm unter anderem vor, Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen zu unterhalten, den Ankara für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich macht. Für Anspannung zwischen den USA und der Türkei gesorgt hatten außerdem Trumps Unterstützung kurdischer Kämpfer im Norden Syriens und der von Ankara geplante Kauf russischer Raketenabwehrsysteme.