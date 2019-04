Gute Nachrichten aus Bolivien: "Romeo" und "Julia" leben jetzt zusammen. Man erinnert sich: Sehuencas-Frosch "Romeo" galt als einer der einsamsten der Welt. Gute zehn Jahre lebter er alleine in einem Naturkundemuseum. Er gehört zu einer vom Aussterben bedrohten Wasserfrosch-Art in Bolivien. Dann suchten und fanden Wisschenschaftler "Julia". Und das Weibchen ist nun ins gemeinsame Terrarium eingezogen. Das war gar nicht so einfach, erklärte Christopher Jordan von der Organisation Global Wildlife Conservation: "Wir mussten jede Menge Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, bevor wir sie zusammensetzen konnten. Wir haben sie auf Pilz- und Parasitenbefall getestet, um zu verhindern, dass Romeo gefährdet wird. Die Ergebnisse waren alle gut und wir konnten uns dann weiter darum kümmern, den besten Zeitpunkt zu finden, um die beiden zusammenzusetzen." Jetzt hofft man unter den Betreuern natürlich auf Nachwuchs, um die Art in Bolivien zu erhalten. Und für alle, die in nächster Zeit nicht persönlich in Bolivien vorbeischauen können, gibt es auch eine Lösung: Einmal pro Woche soll es einen Livestream aus dem Naturkundemuseum in Cochabamba geben, mit den neusten Infos aus dem Leben von Romeo und Julia.