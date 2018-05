Bei einer Serie von mutmaßlich islamistischen Selbstmordanschlägen auf Kirchen in Indonesien sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Ziel waren nach Polizeiangaben in der Großstadt Surabaya Christen, die den Sonntagsgottesdienst besuchten. Die Selbstmordattentäter hätten drei Kirchen attackiert. Dabei hätten sie in einem Fall ein Motorrad, in einem anderen ein Auto benutzt. Ein Sprecher des Geheimdienstes sagte, verantwortlich dafür sei wohl eine Gruppe, die der Extremistenmiliz Islamischer Staat nacheifert. Seinen Worten zufolge stehen die Anschläge vermutlich in Verbindung zur jüngsten Geiselnahme in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe der Hauptstadt Jakarta, bei der inhaftierte Islamisten fünf Mitglieder einer Anti-Terror-Einheit getötet hatten.