Bei diesem Anblick schlagen die Herzen von Edelstein-Fans höher. Der Diamant fand jetzt bei einer Versteigerung von Sotheby´s in Hongkong einen neuen Besitzer. Für umgerechnet 9,8 Millionen Euro ging der Zuschlag an einen privaten Sammler aus Japan. Zum Kaufpreis muss er auch noch Gebühren zahlen. Laut Sotheby´s dauerte der Bieterwettstreit nur ganze 10 Minuten. Der Diamant war in einer Mine in Botswana gefunden worden. Und sei in jeder Hinsicht etwas Besonderes, sagt Yvonne Chu von Sotheby´s: "Dieser spektakuläre, ovale Diamant hat 88,22 Karat und ist in jeder Hinsicht perfekt. Er hat die weißeste Farbe, die bei einem farblosen Diamanten möglich ist, er ist lupenrein, er hat keine Einschlüsse. Er ist hervorragend poliert und er ist außergewöhnlich symmetrisch. Und er hat diese außergewöhnliche Größe, was in der Natur sehr selten ist." Der neue Besitzer des Diamanten - so viel wurde auch verraten - will dem Stein den Namen seiner erstgeborenen Tochter geben.