In den 60er und 70er Jahren war Valentina Kulichikhina eine junge Frau. Eine Zeit, in der die Alternativbewegung der Stilyagi in der damaligen Sowjetunion noch im vollen Gang war - "Wir erinnern uns an unsere Jugend, man hört den Jazz und schon singt deine Seele", erzählt Valentina im russischen Sochi. Unter Stilyagi verstand man damals die jungen Wilden, die Jazzparties feierten und lieber dem US-amerikanischen Stil nacheiferten, als sich dem sowjetischen Regime unterzuordnen. Wie zahlreiche andere Senioren nahm Valentina in Sochi bei dem Kurs Stilyagi 2.0 teil - dabei lernte sie von lokalen Modekennern und Stylisten wie man sich einen neuen Look zulegt. Und wie man ihn angemessen präsentiert. Amateur-Model Valery Melnikov hat viel gelernt - "Wenn ich mit Frauen spreche, lerne ich Vieles, worauf Männer gar nicht achten, über Farbtöne und Farbpaletten, figurbetonte Outfits. Meine Gesundheit und meine Figur sind noch attraktiv genug. Diese Kostüme ergänzen jetzt meine Garderobe. Vielleicht schicke ich die Fotos an eine Agentur für Seniorenmodels, vielleicht klappt es ja." Eine belebende Wirkung scheinen die neuen Outfits allemal zu haben.