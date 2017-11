Auf ein Selfie mit Shawn Mendes - der kanadische Popsänger gehörte zu den Stars der MTV Europe Music Awards am Sonntagabend. Die Moderatorin des Abends, Rita Ora, glänzte offenbar in einer Art Last-Minute-Outfit auf dem Roten Teppich in London. Es gab aber auch deutlich buntere Roben zu bewundern. Und: eine gute Nachricht für Musikfans: nicht nur Schulterpolster feiern ein Comeback, sondern auch Eminem. Der US-Rapper eröffnete die Show mit seinem neuen Song "Walk on Water". Zudem konnte der Detroiter Musiker den Preis für den besten Hip Hop mit nach Hause nehmen. Abräumer des Abends aber war Shawn Mendes mit drei Auszeichnungen: Bester Song, bester Künstler und "größte Fans". Die sechsfach nominierte US-Sängerin Taylor Swift ging hingegen leer aus. 30 Seconds to Mars, mit dem oscarpreisgekrönten Schauspieler und Sänger Jared Leto an der Spitze freuten sich über den Titel. "Bester Alternative Act". Schwung in die Party brachte der britische Grime-Rapper Stormzy, der sich nach etlichen Jahren als Geheimtipp nun auch ein Massenpublikum erobert. Einen festen Platz in der Musikindustrie haben U2 hingegen schon seit Jahrzehnten. Für ihre Ausnahmekarriere wurde die irische Rockband als "Globale Ikone" geehrt.