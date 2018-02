Am Freitag hat in München die Sicherheitskonferenz begonnen, die traditionell in dem Hotel Bayerischer Hoff stattfindet. Am Rande der Konferenz warnte der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Beginn eines erneuten Kalten Krieges: "So, was wir seit 2014 gesehen haben, ist ein durchsetzungsfähigeres Russland. Ein Russland, das gewillt ist, militärische Gewalt gegen Nachbarn anzuwenden, wie bei der illegalen Annektierung der Krim und der andauernden Destabilisierung der Ostukraine. Und deshalb reagiert die NATO. Wir erhöhen die Bereitschaft unserer Streitkräfte. Wir verstärken die Präsenz im östlichen Teil des Bündnisses. Wir haben Kampfgruppen in den baltischen Staaten und in Polen, aber auch im Südosten des Bündnisses und investieren mehr in Verteidigung. Wir sehen also ein durchsetzungsfähigeres Russland, und darauf reagieren wir. Aber gleichzeitig ist es für die NATO wichtig, einen neuen Kalten Krieg zu vermeiden und ein neues Wettrüsten zu verhindern. Und deshalb arbeiten wir weiter an einem Dialog mit Russland." Bei der dreitägigen Zusammenkunft von Militärs, Außenpolitikern und Sicherheitsexperten werden rund 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister. Die Konferenz endet am Sonntag.