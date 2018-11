Bei einem Angriff auf einen Kleinbus in Ägypten haben Bewaffnete mindestens sieben Christen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Der Bus hatte sich auf der Rückfahrt von einem koptischen Kloster befunden, sagte der Erzbischof von Minya am Freitag. Das Fahrzeug der Angreifer soll nach der Tat von Anwohnern aus Wut in Brand gesetzt worden sein. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich. Zunächst fehlte allerdings ein Beleg dafür. Vor der Beisetzung der Opfer in Minya waren die Sicherheitsvorkehrungen am Samstagmorgen groß. Ägyptens koptische christliche Minderheit, die Schätzungen zufolge zehn Prozent der Bevölkerung ausmacht, sind ein häufiges Ziel von Angriffen und Verfolgungen. Behörden zufolge handelte es sich um den schwersten Anschlag auf Kopten seit über einem Jahr. Präsident Abdel Fattah al-Sissi bezeichnete die Anschlagsopfer als Märtyrer und betonte seine Entschlossenheit zur Bekämpfung militanter Gruppen. Ägypten hat den Kampf gegen islamistische Kämpfer als prioritär zur Herstellung der Sicherheit nach Jahren der Unruhen bezeichnet.