Im Gazastreifen sind bei Protesten an der Grenze zu Israel wieder zahlreiche Palästinenser getötet worden. Hunderte Menschen seien am Freitag zudem verletzt worden, teilten Vertreter der Gesundheitsbehörden mit. Tausende Palästinenser hatten sich an der Grenze versammelt, um für ein Recht auf Rückkehr in jene Gebiete zu demonstrieren, die heute Teil des israelischen Territoriums sind. Vor allem Jugendliche zündeten Autoreifen an und bewarfen israelische Soldaten mit Steinen. Die israelische Armee postierte Scharfschützen, um einen Durchbruch durch den Grenzzaun abzuwehren. Ein Sprecher erklärte, eine Beschädigung des Zaunes werde nicht zugelassen, er schütze die israelische Bevölkerung. Bei vielen der Getöteten handelt es sich nach israelischen Angaben um Extremisten. Die israelische Regierung warf der radikalislamischen Hamas vor, die gewaltsamen Aktionen an der Grenze anzuzetteln. Die Hamas kündigte an, die Proteste würden fortgesetzt. SENIOR HAMAS LEADER, MAHMOUD AL-ZAHAR "Wir werden unsere unverzichtbaren Rechte niemals aufgeben. Niemand hier spricht über die Grenzen von 1967. Es geht um Palästina - um ganz Palästina. Auch unsere heiligen Stätten, Jerusalem, die Moscheen und Kirchen. Das werden wir niemals aufgeben. Das Büro des UN-Kommissars für Menschenrechte erklärte, Schusswaffen sollten nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Ihre ungerechtfertige Anwendung könnte den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung von Zivilisten erfüllen und wäre eine Verletzung der Genfer Konventionen. In Berlin erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, man sehe die Vorfälle mit großer Sorge und bezweifele die Verhältnismäßigkeit des Vorgehens der israelischen Sicherheitskräfte. Der Sprecher mahnte beide Seiten zur Deeskalation.