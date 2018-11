Für die britische Premierministerin Theresa May war es eine lange Kabinettssitzung am Mittwoch in der Londoner Downing Street Number 10. Allerdings mit einem aus ihrer Sicht erfolgreichen Ausgang: Nach einer stundenlangen Zitterpartie hat das britische Kabinett grünes Licht für den von May vorangetriebenen EU-Ausstiegsvertrag gegeben. Es sei die gemeinsame Entscheidung des Kabinetts gewesen, dem vorläufigen Ausstiegsabkommen zuzustimmen, sagte May vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Die Debatte in der fünfstündigen Sitzung sei leidenschaftlich gewesen. "Das ist ein entscheidender Schritt, der es uns ermöglicht, weiterzumachen und das Abkommen in den kommenden Tagen abzuschließen. Diese Entscheidungen wurden nicht leichtfertig getroffen. Aber ich bin der festen Überzeugung, das diese Entscheidung im nationalen Interesse ist. Wenn man die Einzelheiten einmal beiseite lässt, dann war die Wahl klar. Es ging darum entweder eine Lösung zu finden, die dem Referendum Rechnung trägt. Und uns die Kontrolle über unser Geld, unsere Gesetze und Grenzen wiedergibt. Und die Bewegungsfreiheit beendet und Arbeitsplätze schützt. Oder kein Abkommen oder überhaupt keinen Brexit." Das britische Parlament werde die Entscheidung nun intensiv prüfen, sagte May. Die Abgeordneten in Westminister müssen noch zustimmen. Das Votum wird spannend - Mays Brexit-Strategie hat dort viele Feinde.