Die Aktien der Medizintechnik-Tochter von Siemens sind mit kräftigen Kursgewinnen in ihren ersten Börsentag gestartet. Der erste Kurs für die Papiere von Healthineers wurde am Freitag mit 29,10 Euro festgestellt, vier Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Die Aktien waren knapp unterhalb der Mitte der Zeichnungsspanne zugeteilt worden. Es ist die viertgrößte Neuemission in Deutschland seit dem Jahr 2000. Mehr hatten nur die Deutsche Post, die ehemalige Siemens-Tochter Infineon und zuletzt im Oktober 2016 die RWE-Abspaltung Innogy eingenommen. Als Ehrengast zu der Börsenpremiere war Torhüter Manuel Neuer aufs Parkett gekommen, zwischen den Händlertischen wurde der Magnetresonanztomographen "Magnetom" aufgebaut. Siemens Medizintechnik-Tochter Healthineers ist offizieller Partner von Manuel Neuers Klub FC Bayern München, durch den Börsengang nimmt das Unternehmen 4,2 Milliarden Euro ein.