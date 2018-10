Am Mittwoch wurde im Roten Rathaus in Berlin ein Großprojekt des Technologiekonzerns Siemens für das kommende Jahren vorgestellt. Bis zu 600 Millionen Euro sollen dabei investiert werden. Geplant ist, das historische Siemens-Gelände in Berlin-Spandau zu einem Standort für Forschungs- und Gründungszentren umzuwandeln. Der Fokus liege dabei auf Zukunftsfeldern wie etwa Elektromobilität und Künstliche Intelligenz. Zugleich soll das Industrieareal in einen urbanen Stadtteil umgewandelt werden, in dem Arbeiten, Forschen, Wohnen und Lernen zusammengebracht werden. Siemens-Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser am Mittwoch in Berlin: "Natürlich verstehen wir, dass es auch Strukturwandel gibt und dass dort auch Menschen und Arbeitsplätze betroffen sind durch den Strukturwandel. Aber es geht eben ganz genau darum, wie wir diesen Strukturwandel miteinander gestalten. Dass wir Neues addieren dafür, dass etwas, das am Ende des Lebenszyklus in der Technologie ist, eben wegfällt. Und auch das ist diese Idee und die Aufgabe dieses Campus." Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich am Mittwoch erfreut sich über die angekündigten Ziele des Technologiekonzerns: "Nochmal die 600 Millionen sind spektakulär. Aber, es ist wirklich, mir jedenfalls, als Bürgermeister, viel wichtiger, welcher Anspruch damit verbunden ist. Und alles, was genannt wurde, vom Wohnungsbau über Mobilität bis hin zu Gesundheit, ist von herausragender Bedeutung für Berlin." Noch vor wenigen Monaten gab es ziemliche Reibungen zwischen Siemens und dem Berliner Senat, denn eine geplante Konzernrepräsentanz in Berlin Mitte scheiterte vorerst an Denkmalschutz-Auflagen. Und außerdem waren Landespolitiker und der Regierenden Bürgermeister verärgert über die Entlassungen in den Berliner Fertigungsbetrieben von Siemens. Doch nun haben sowohl Bund und Land Berlin unter anderem zugesagt, einen stillgelegten U-Bahnhof wiederzubeleben und für eine schnelle Verbindung zum neuen Berliner Flughafen zu sorgen.