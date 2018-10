Berliner Siemensmitarbeiter zeigten sich am Mittwoch erfreut darüber, dass Siemens das Gelände der historischen "Siemensstadt" in Berlin zu einem Technologiepark umbauen will. Das von Backsteinbauten geprägte Industriegelände, auf dem Siemens seit 1897 produziert, soll bis 2030 zu einem modernen Stadtteil umgebaut werden, mit Wohnungen, Geschäften und Forschungseinrichtungen. Bei den Beschäftigten kommt das gut an. O-TON SIEMENS-MITARBEITER MICHAEL VAN GÜLPEN: "Ich bin ein normaler Mitarbeiter und freue mich, dass hier der Standort aufgewertet wird und dass das Geld auch in Berlin bleibt und dass Berlin auch einen weiteren Zukunftsstandort hat." O-TON SIEMENSMITARBEITER THOMAS BRAUNER: "Ja, super. Als Berliner und Siemensianer, der hier arbeitet, kann man das ja gar nicht schlecht finden." Auf dem sogenannten "Innovationscampus" in der Siemensstadt soll es um Themen wie Elektromobilität, Künstliche Intelligenz, das "Internet der Dinge" oder 3D-Druck gehen. Es wird geschätzt, dass am Standort einige hundert Arbeitsplätze entstehen könnten. Insgesamt dürfte dies allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Vor zwei Jahren hatte der Konzern angekündigt, weltweit 6900 Stellen abbauen zu wollen, die Hälfte davon in Deutschland. Mehrere Standorte, darunter Görlitz und Offenbach sind von der Schließung bedroht.