Dass der Weg von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier zum Diesel-Spitzengespräch im Kanzleramt etwas beschwerlich war, lag vor allem an den Baustellen und den Absperrungen wegen des Erdogan-Besuchs. Aber auch sonst müssen noch einige Hindernisse überwunden werden. In der Bundesregierung wird weiter darüber gestritten, in welchem Ausmaß sich die Hersteller an einer Nachrüstung älterer Dieselautos beteiligen sollen. An dem Treffen bei Kanzlerin Angela Merkel sollten neben Altmaier auch Verkehrsminister Andreas Scheuer, Umweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz teilnehmen. Der Sprecher des Umweltministeriums machte am Freitag in Berlin nochmals deutlich, dass seine Ministerin Hardware-Nachrüstungen bei älteren Diesel-Fahrzeugen für "zwingend notwendig" halte. Ihr Ziel sei es daher, so viel technische Nachrüstung wie möglich zu erreichen. Die Sprecherin von Verkehrsminister Andreas Scheuer verwies dagegen noch einmal darauf, dass dieser solchen Nachrüstungen aus rechtlichen, technischen und finanziellen Gründen bislang skeptisch gegenübergestanden habe. Nun sei es Zeit für klare Worte, findet Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter: "Das unsägliche Gefleische zwischen Autoindustrie und Bundesregierung, die Feigheit von Merkel und Scheuer, den Autokonzernen endlich klare Ansagen zu machen, muss endlich ein Ende haben. Die Menschen in den Städten haben ein Anrecht auf saubere Luft, die betrogenen Autokäufer haben ein Anrecht darauf, dass die Autoindustrie die Kosten für die Nachrüstung komplett übernimmt, und die Städte brauchen eine blaue Plakette, damit das einfach simpel und unbürokratisch überprüfbar ist." Volkswagen hatte sich als erster Hersteller beim Thema Hardware-Nachrüstungen kompromissbereit gezeigt. Auch von anderen Konzernen kamen Signale für eine Annäherung. Demnach könnten die Autobauer einen großangelegten Umtausch älterer Diesel mit der Abgasnorm 4 und teilweise wohl auch mit Euro 5 anbieten. Zudem zeichnet sich Insidern zufolge eine finanzielle Beteiligung der Hersteller an einer Hardware-Nachrüstung ab. Sowohl Volkswagen als auch Daimler und BMW wollten sich mit Blick auf die im Hintergrund laufenden Gespräche nicht äußern. Verhandelt werde über ein Gesamtpaket, um drohende Fahrverbote in großen Städten wie Frankfurt und Stuttgart zu vermeiden, hieß es.