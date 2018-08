Die Lage in Simbabwe bleibt nach der Wahl angespannt. Diese Polizeibeamten stürmten am Freitagnachmittag eine Pressekonferenz von Nelson Chamisa, der als Verlierer aus der Wahl hervorgegangen war. Chamisa lehnt die offiziellen Ergebnisse der Wahl ab. Warum die Beamten die Pressekonferenz beendeten wurde von der Polizei jedoch nicht kommentiert. Der Gewinner der Wahl, Emmerson Mnangagwa, verurteilte das Vorgehen der Polizei als ein Akt gegen die Redefreiheit. Die Pressekonferenz wurde etwas später fortgesetzt. Am Freitag schien es zunächst, als sei Simbabwe wieder zur Ruhe gekommen. Nach tagelangem Warten verkündete die Wahlkommission Präsident Emmerson Mnangagwa als Wahlsieger. Noch am Mittwoch war die Armee gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, wobei sechs Personen starben. MacDonald Dzirutwe, Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters befindet sich in der Landeshauptstadt Harare: "Es wurden viele Fragen danach gestellt, wer der Armee den Befehl gegeben hatte einzugreifen. Laut der Polizei waren sie es, die Verstärkung seitens des Militärs angefordert hatten. Es gibt jedoch viele Menschen, die diese Version nicht glauben und sagen, Simbabwe befindet sich in einer Rückentwicklung, hin zu den Verhältnissen, die unter Mugabe herrschten." Die Partei des langjährigen Herrschers Robert Mugabe, die Zanu-PF, bleibt nach aktuellem Stand zunächst an der Macht. Die Wahl am vergangenen Montag war anfangs friedlich verlaufen, und hatte bei Vielen die Hoffnung wach gerufen, dass für Simbabwe ein neues, friedlicheres Kapitel beginnen könnte.