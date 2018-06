Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa hat eine Explosion bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag unversehrt überstanden. Die beiden Vizepräsidenten Constantino Chiwenga und Kembo Mohadi sowie ein Minister trugen jedoch leichte Verletzungen davon, wie ein Sprecher des Staatschefs später sagte. Die Detonation ereignete sich in einem Stadion in Bulawayo, der zweitgrößten Stadt des Landes. In dem südafrikanischen Land wird Ende Juli unter anderem ein neuer Staatschef gewählt. Mnangagwa war 2017 nach der Entmachtung von Robert Mugabe an die Staatsspitze gelangt.