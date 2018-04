O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Amerika bleibt für viele Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Sehnsuchtsort. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es alleine 44 Millionen Menschen gibt, die ihre Wurzeln in Deutschland haben, die seit Generationen hier leben. Aber auch für die, die nicht seit Generationen hier leben, die in Deutschland leben, ist Amerika ein großartiges Land. Auch wenn es in einzelnen Fragen politische Differenzen gibt, dann muss man darüber sprechen." O-TON US-PRÄSIDENT DONALD TRUMP "Wir brauchen eine auf Gegenseitigkeit ausgerichtete Beziehung, die wir bisher nicht haben. Die Vereinigten Staaten haben ein Handelsdefizit von 151 Milliarden Dollar gegenüber der Europäischen Union. (...) Das war bisher unfair. Ich werfe das weder der Kanzlerin vor, noch Deutschland, nicht einmal der Europäischen Union - ich werfe das meinen Vorgängern vor.(...) Wenn ich nach Deutschland blicke oder auf andere Länder, dann mögen sie Donald Trump nicht leiden können, aber Sie müssen verstehen: das bedeutet, dass ich meine Arbeit gut mache. Denn ich vertrete die Vereinigten Staaten. Angela repräsentiert Deutschland, sie macht eine fantastische Arbeit. Meine Vorgänger haben das nicht getan. Aber wir kriegen Euch schon noch, wir geben uns Mühe. Wir brauchen Gegenseitigkeit, und das wird etwas sein, von dem wir alle profitieren."