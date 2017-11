Großer Andrang herrschte beim Diskussionsforum der USA auf dem Weltklimakongress in Bonn am Montag. Auf der Agenda: Der Einsatz von fossilen Brennstoffen und Atomenergie im Kampf gegen den Klimawandel. Wind und Sonne, so die Argumentation der Veranstalter, reichten nicht aus, um den Energiebedarf zu decken. Heftiger Widerspruch vom Gouverneur des Bundesstaates Washington, Jay Inslee: "Es ist egal, wieviel Donald Trump twittert, er kann twittern, bis ihm die Finger abfallen, er wird uns nicht aufhalten. Er kann mich nicht daran hindern, CO2 zu reduzieren und er kann Oregon nicht daran hindern, seine Bürger beim Kauf von Elektrofahrzeugen zu unterstützen." Donald Trump hat angekündigt aus dem Klimaabkommen von Paris aussteigen. Der US-Präsident bezweifelt, dass der Klimawandel tatsächlich vom Menschen verursacht ist. Trumps Sonderberater in Energie- und Umweltfragen, David Banks, wies Vorwürfe zurück, die kohlefreundliche Veranstaltung in Bonn sei provozierend. "Dieses Panel ist nur strittig, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und die Realität des Energiesystems auf der Welt leugnen." Beim Vortrag des Chefs des US-Energieverbandes, Barry Worthington, zeigten einige Zuhörer ihr Missfallen auf musikalische Weise. Zur Melodie von "God Bless The USA" sangen sie ihren Protest gegen Kohle- und Atomstrom heraus. Stattdessen, so die Forderung, sollten die Vereinigten Staaten auf Erneuerbare Energien setzen. "Lasst die Kohle im Boden, wir durchschauen Eure Gier" singen die Demonstranten, bis sie den Raum verlassen. Knapp 17 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes entfallen auf die USA. Damit ist das Land Nummer 2 hinter China mit fast 30 Prozent. Beim Pro-Kopf-Verbrauch liegen die USA aber immer noch deutlich vor den Chinesen. Am Montag wurde bekannt, dass der Treibhausgas-Ausstoß der Welt in diesem Jahr vor allem wegen China voraussichtlich ein neues Rekordhoch erreichen wird.