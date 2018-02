Entdeckt hatten Wissenschaftler den sogenannten Cheddar-Mann bereits im Jahr 1903. Bisher allerdings hatte man keine Ahnung, wie er wohl genau ausgesehen haben mag. Das hat sich nun geändert. Dank einer Genanalyse der erstaunlich gut erhaltenen Knochensubstanz wissen die Forscher nun mehr. Dunkle Haut und blaue Augen soll er gehabt haben. Chris Stringer vom Naturhistorischen Museum in London und Forscher vom University College London waren erstaunt. "Ja, zuvor dachten wir noch, dass dieses Individuum wohl dunkles Haar hatte und dazu eher blasse Haut und vielleicht Augen, die eher blaus sind. Was wir nun haben ist die ziemlich ungewöhnliche Kombination seines schwarzen, lockigen Kopfhaars, sehr dunkler Haut und wirklich sehr blauen Augen." Der Cheddar-Man war Anfang des 20. Jahrhunderts in der Grafschaft Somerset entdeckt worden. Ein vor rund 10.000 Jahren gestorbener Jäger und Sammler, dessen Vorfahren gegen Ende der letzten Eiszeit nach Europa eingewandert waren. Die Entdeckung der Wissenschaftler legt nahe: die eher hellhäutigen Merkmale, die heute Nordeuropäern zugeordnet werden, sind entwicklungsgeschichtlich eher neueren Datums als bisher angenommen. Was die Forscher außerdem per Genanalyse herausfanden: der Cheddar-Man konnte als Erwachsener keine Milch verdauen. Die Rekonstruktion des Cheddar-Man wurde im Rahmen einer Fernsehdokumentation mit Hilfe eines High-Tech-Scanners ermöglicht und von zwei niederländischen Künstlern umgesetzt.