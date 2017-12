Die Gondelfahrt von mehr als 150 Skifahrern in den französischen Alpen endete am Sonntagnachmittag anders als geplant. Zuvor war die Seilbahn im Skiort Chamrousse in den französischen Alpen plötzlich stehengeblieben und ließ sich auch nicht mehr in Gang setzen. Die Skifahrer saßen stundenlang fest. In einer zweieinhalbstündigen Aktion wurden die Insassen der Gondeln schließlich befreit. Retter flogen mit Hubschraubern zu den festsitzenden Fahrgästen, die anschließend abgeseilt wurden. Einige der Geretteten hielten ihre Befreiung auf Handy-Videos fest. Verletzt wurde nach Angaben von lokalen Medien niemand. Wie es zu der Panne kam, wurde zunächst nicht bekannt. Über die Weihnachtstage sind viele Urlauber in den französischen Skigebieten unterwegs, die Wintersportbedingungen gelten als gut.