Es war ein Auftritt zum Rücktritt: In Bratislava ist am Montag der Innenminister und Vize-Regierungschef der Slowakei, Robert Kalinak, zurückgetreten. O-Ton: "Ich erkenne an und wertschätze auch alle Verschiebungen in unserer politischen und öffentlichen Szene. Vor allem die Meinungen und Positionen unserer Koaltionspartner. Und weil mir die Stabilität unseres Landes sehr wichtig ist, habe ich entschieden, vom Posten des stellvertretenden Regierungschefs und Innneministers zurückzutreten. " Kalinak kam damit einer Forderung des Koalitionspartners von Ministerpräsident Robert Fico nach. Denn die slowakische Regierung gerät nach der Ermordung eines Enthüllungsjournalisten immer stärker unter Druck. Kritiker warfen Kalinak vor, dass er keine unabhängigen Ermittlungen im Fall des ermordeten Journalisten Jan Kuciak garantieren könne. Hier Archivbilder vom Begräbnis von Jan Kuciak vor einigen Tagen. Am Freitag hatte es in dem osteuropäischen Euro-Land Slowakei die größten Straßenproteste seit dem Fall des eisernen Vorhangs 1989 gegeben. Etwa 50.000 Demonstranten forderten von der Regierung ein stärkeres Vorgehen gegen Korruption. Der 27-jährige Investigativreporter Kuciak und seine Freundin waren Ende Februar erschossen worden. Kuciak hatte über Straftaten von Geschäftsleuten berichtet, von denen manche Verbindungen zu Politikern gehabt haben sollen. Der Mord löste in der Slowakei, die seit 2004 Mitglied von EU und NATO ist, eine Welle der Empörung aus.