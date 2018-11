HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Ich habe mir es lange überlegt. Und es war keine einfache Entscheidung. Nachdem Horst Seehofer erklärt hat, er wird nicht mehr als Parteivorsitzender zur Verfügung stehen, auch gesagt hat, am 19. Januar findet ein Sonderparteitag mit der Wahl eines Vorsitzenden statt, nachdem andere sich auch erklärt haben, dass sie nicht kandidieren. Und nachdem mich doch sehr viele aus der Partei, von Basis aber auch von Mandatsträgern aufgefordert haben, habe ich mir am Wochenende gründlich überlegt und habe mich entschieden, mich zu bewerben um den Vorsitz der Christlich-Sozialen Union. (.......) Ich stelle mich damit in den Dienst der Partei und sehe das auch es als eine Pflicht an und eine Chance und eine Ehre diese großartige Partei CSU vielleicht führen zu können. Das ist eine Kandidatur und auch ein Amt in schwierigen Zeiten. Schwierigen Zeiten deswegen, weil die Gesellschaft im Umbruch ist. Weil in der Politik alte Gewissheiten ständig neu justiert werden. Und der Wahlkampf hat auch gezeigt, auch in Bayern aber nicht nur hier, dass sich die Gesellschaft und das politische Koordinatensystem doch geändert hat und sich laufend ändert."