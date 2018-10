HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern : "Für uns ist ganz, ganz wichtig; darauf hinzuweisen, dass diese Wahl eine Landtagswahl ist und keine verdeckte Berlinwahl. Das heißt also, jeder, der überlegt, möglicherweise einen Denkzettel zu geben bei dieser Landtagswahl, weil er hofft, dass er Berliner Entscheidungen damit in irgendeiner Form prägen kann - die aktuelle Debatte dieser Woche war ja sehr stark zum Beispiel vom Diesel geprägt - kann man sagen: Mit der Landtagswahl verändert man in Berlin nichts. Aber Bayern kann sich damit grundlegend verändern, vor allem Instabilität ist denkbar. Der Blick zurück bringt jetzt gar nichts, sondern nur der Blick nach vorne macht das ganze wichtig. Schauen Sie, wenn ich jetzt z. B. anschaue, jetzt gestern tatsächlich in der für die CSU überhaupt nicht guten Umfrage. Wenn Sie dann mal so persönliche Werte abgleichen, ja, ist es dann eher sogar so, dass ich fast schon zulege, obwohl die Partei abnimmt, im Vergleich zur letzten Umfrage. Andersrum wäre es mir fast lieber, das zeigt aber umso mehr, dass man versuchen muss, gemeinschaftlich auch dieses Land zusammenzuhalten."