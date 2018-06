Flughafen München im Oktober 2015. Per Chaterflugzeug werden abgelehnte Asylbewerber in den Kosovo zurückgeflogen. Wenn es nach der bayerischen Staatsregierung geht, wird es derartige Bilder demnächst häufiger geben. Der bayrische Asylplan, der am Dienstag beschlossen wurde, sieht Abschiebeflüge aus Bayern mit eigens vom Freistaat gecharterten Flugzeugen vor. Damit müsse man nicht warten, bis eine bundesweite Sammelabschiebung organisiert sei, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag auf einer Pressekonferenz in München: "Erstens hat es den Vorteil, es geht schneller. Zweitens: Charterflüge haben den großen Vorteil, dass mittlerweile über Linienflüge es kaum mehr geht, auch den Linienmaschinen zuzumuten ist, eine solche Rückführung zu machen. Wenn Sie Szenen, jedenfalls an dem, was einem die Polizei berichtet, hören, dann sehen Sie, dass das kaum noch darstellbar ist. Mit Geschrei, mit allen möglichen Dingen. Das ist in Charterflugzeugen deutlich besser darstellbar und damit zeigen wir auch die Entschlossenheit, dass wir das auch selber machen und durchführen wollen." Insgesamt gehe es um mehr Tempo bei Abschiebungen und Asylverfahren, sagte Söder. Die bestehenden bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen sollen zu den von Bundesinnenminister Horst Seehofer geplanten ANKER-Zentren umgewandelt werden. Wer nach Bayern komme, der bekomme so sehr schnelle Verfahren, so Söder: "Wir wollen im Interesse der Betroffenen aber auch im Interesse der Allgemeinheit zügigere Verfahren. Deswegen die Anker-Einrichtungen. Wir wollen nicht ein Super-Ankerzentrum, sondern eben in jedem Regierungsbezirk ein solches Ankerzentrum, in dem dann vernünftig entschieden werden kann. Und zwar zügig, nach allen rechtsstaatlichen Vorgaben." Ein weiterer Punkt aus dem bayerischen Asylplan: Eine Chipkarte, mit der Asylbewerber Lebensmittel oder Kleidung kaufen können. Außerdem sollen 5000 gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber geschaffen werden. Der Asylplan des bayerischen Ministerpräsidenten soll schon zum ersten August in Kraft treten. Davon, so Söder, werde eine Signalwirkung ausgehen, die über Bayern hinaus reiche.