Drei Raumfahrer der Internationalen Raumstation ISS sind am Donnerstag erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Das Sojus-Landemodul setzte nach fast 4 Stunden Flugzeit nahe der Stadt Scheskasgan in Kasachstan auf. An Bord befanden sich zwei US-amerikanische Astronauten und ein russischer Kosmonaut, die fast 200 Tage lang im Weltraum verbracht hatten. Weil in der Schwerelosigkeit die Muskeln kaum beansprucht werden, sind die Raumfahrer körperlich geschwächt. In wenigen Tagen sollen ein russischer und ein US-amerikanischer Raumfahrer die Crew wieder verstärken. Der Start am Weltraumbahnhof in Baikonur ist nach Angaben der NASA für den 11. Oktober geplant.