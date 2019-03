Eigentlich fühlen sich die Nutrias im Wasser am wohlsten. Doch am Donnerstag in Bonn hielt die possierlichen Nager nichts im kühlen Nass. Auch sie wollten sich die Sonne am Rheinauensee auf den Pelz scheinen lassen. Genauso wie die vielen Menschen, die es nach draußen zog, um das Frühlingswetter zu genießen. Temperaturen um 17 Grad und wolkenloser Himmel ließen keine Wünsche offen. Blumen sprossen in vielfältigen Farben, und auch die Obstbäume hatten schon pastellfarbene Blütenkleider übergezogen. Für viele waren dieser Anblick und das frühlingshafte Wetter ein Inbegriff von purer Lebensfreude. Da kamen Glückshormone auf. "Ich muss sagen, ich kriege richtig wieder Lust rauszugehen. Die Frühlingsgefühle sind am Steigen. Man freut sich auf jeden Sonnenstrahl, und man ist auch wieder froh, dass es endlich wieder warm wird." "Ja, die Glückshormone werden freigelegt. Man hat mehr Lust, Dinge zu machen. Man ist motivierter. Also, ich zumindest bin motivierter. Man hat mehr Lust, Pläne zu machen für den Sommer und so, Sport zu treiben oder sonstige Dinge. Ist einfach schön." "Aktiviert sehr viele Prozesse im Körper, Glückshormone. Man guckt natürlich auch ein bisschen mehr auf die Mädchen. Obwohl, ich habe eine Freundin zu Hause. Aber sehr viel Glück auch, man hat ganz viele Gefühle, die man neu bekommt. Es ist nicht mehr so grau wie vor ein paar Wochen noch, nicht mehr so kalt." Wer es nun am Donnerstag nicht geschafft hat, seine Akkus aufzuladen, der kann das auch noch in den nächsten Tagen tun, sagen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst voraus. Das bevorstehende Wochenende lädt geradezu dazu ein. Und obwohl es in den Morgenstunden noch empfindlich kalt und bedeckt sein kann, so klart sich der Himmel vielerorts im Laufe des Tages auf und gewährt freien Blick auf die Sonne.