Warum ist es am Rhein so schön? Mit strahlend blauem Himmel empfing die Domstadt Köln am Sonntag ihre Besucher. Bei rund zwölf Grad lockte das Wetter Einheimische und Touristen an die Rheinpromenade und die Restaurants und Cafés am Wasser. "Gemütlich. In der Sonne sitzen ist ja sehr, sehr schön. Da hat man direkt mehr Lust, mal rauszugehen." "Perfekt für Karneval auch auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass es so bleibt." "Spitzenmäßig, natürlich. Ist doch klar: Jeder Tag kann genutzt werden, speziell am Wochenende. Einfach mal raus. Wie Sie sehen, alle Menschen machen das, in die Natur. Auch wenn wir hier mitten in der Stadt sind." Auch im Süden der Republik hatten die Menschen etwas vom schönen Wetter. Im Münchener Eisbach ritten Surfer todesmutig die Wellen. Und im Englischen Garten gab es Gelegenheit zum Frischeluftschnappen bei rund drei Grad, später zogen dann Wolken auf über der bayerischen Landeshauptstadt. "Wir freuen uns natürlich, wenn die Sonne scheint. Wenn es ein bisschen mehr sein könnte, würden wir es auch nehmen." "Ja, natürlich. Schnee gibt es im Urlaub, da kann man irgendwo zum Skifahren hingehen. Und hier ist es doch super, wenn man schon im Februar irgendwo im Kaffee sitzen kann." "Wir sind auf Besuch, sind aus Schottland hergekommen, über das Wochenende. Es ist tolles Wetter, vor allem viel sonniger als in Schottland gerade." Für Montag hat der Deutsche Wetterdienst Sonne mit örtlicher Wolkenbildung vorausgesagt, bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 Grad in Sachsen und Bayern und 17 Grad am Rhein.