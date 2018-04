Nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten will sich die Frau des früheren US-Präsidenten George Bush und Mutter von Ex-Präsident George W. Bush Barbara Bush nicht mehr medizinisch behandeln lassen. Und das, obwohl es ihr gesundheitlich schlechter geht. Das gab die Familie bekannt. Die 92-jährige wird zu Hause betreut. Bush sei im Angesicht ihres sich verschlechternden gesundheitlichen Zustands standhaft, teilte ein Sprecher mit. Sie freue sich über all die netten Nachrichten, die sie erhalte. Genauere Angaben zu ihrer Krankheit machte der Sprecher nicht. Der Sender CNN berichtete, die 92-Jährige sei im vergangenen Jahr mehrfach im Krankenhaus behandelt worden, weil sie an einer chronisch Lungenerkrankung und einer Herzschwäche leide. Barbara Bush ist die älteste ehemalige First Lady der USA.