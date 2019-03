Letzte Vorbereitung für den Rückflug zur Erde. Mitglieder der Besatzung der Internationalen Raumstation ISS waren am Donnerstag an Bord der Raumkapsel "Crew Dragon" des Unternehmens SpaceX um die Kapsel für ihre nächste Reise klar zu machen. Die Kapsel war am vergangenen Samstag mit einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins All gestartet. Während des fünftägigen Aufenthalts an der ISS war "Crew Dragon" von den Astronauten ausgiebig getestet worden. Die Kapsel sollte am frühen Freitagmorgen an der Raumstation abdocken, dann die Erde einige Male umkreisen und dann im Atlantik vor der Küste Floridas landen. An Bord wird weiter eine lebensgroße Puppe sein, die auf den Namen Ripley getauft wurde. Ripley ist mit zahlreichen Sensoren ausgerüstet, die unter anderem die Kräfte messen sollen, die auf zukünftige Raumfahrer wirken würden. Mit dem Testflug zur ISS und zurück zur Erde sollte sichergestellt werden, dass das Raumschiff und seine Systeme wie geplant funktionieren. Ehe dann eine Besatzung mitfliegt. Sollte alles gut laufen, wären die USA ihrem Ziel, künftig wieder selbst bemannte Flüge zur Raumstation zu schicken, ein Stück nähergekommen. Seit dem Ende des Shuttle-Programms der Nasa im Jahr 2011 können Astronauten bis jetzt nur noch mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS gelangen.