Achtung: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Frau Merkel, die Frau Bundeskanzlerin, hat ja selbst gesagt, das ist eine demokratische Entscheidung der Fraktion. Es ist es aus ihrer Sicht, so hat sie es ja formuliert, eine Niederlage, weil ihr Kandidat nicht gewählt worden ist. Genauso sicher bin ich aber, und die Signale sind ja auch so, dass Angela Merkel und Ralph Brinkhaus gut zusammenarbeiten werden, wie wir das heute Morgen in einem ersten gemeinsamen Termin, den wir ja jede Woche haben, die Unions-Minister mit der Fraktionsspitze, auch schon begonnen." "Denn es geht vor allem eben darum, dann auch sehr konkret das, was wir vereinbart haben im Koalitionsvertrag, umzusetzen. Und ich denke, nach den Debatten der letzten Tage, Wochen geht es auch darum zu zeigen, dass wir in der Sache arbeiten und dass wir in der Sache konkret die Dinge verbessern."