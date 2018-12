HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn, Kandidat für den CDU-Vorsitz: "Ich will 2040 in einem Land leben, das auch noch von der Volkspartei CDU regiert wird. - da war Applaus vorgesehen. (...) Dann müssen wir auch ein paar Dinge bei uns in der Partei ändern. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wir haben aktuell mehr Mitglieder über 75 Jahren als unter 40 Jahren. (...) Und ja, auch ich lese Umfragen. Aber ich kann Ihnen sagen, es fühlt sich richtig an, hier zu stehen. Ich laufe nicht weg, wenn es eng wird. (...) Wir haben die Fenster weit aufgerissen, in den letzten Wochen. Wir haben wieder debattiert und um Ideen gerungen. Wir haben Deutschland, und vielleicht auch manchmal uns selbst zum Staunen gebracht. Da ist ein neuer Geist in der CDU zu spüren, hier in Hamburg und im ganzen Land. Und egal wie das heute aussieht, liebe Freundinnen und Freunde, das Wichtigste ab morgen ist, lasst uns diesen gemeinsamen Geist auch diese Freude an der Debatte bewahren. Das heute hier darf kein Endpunkt sein, das muss ein Startpunkt sein für mehr Debatte und Mitmachen in der Christlich Demokratischen Union. (...) Ich werde sagen, was ich denke, dazu stehen, und trotzdem nie, nie, nie, einem besseren Argument mich verschließen. Und ich wünsche mir, dass Sie alle dasselbe tun. Denn diese Haltung hat die CDU immer stark gemacht. Mutig vorangehen, Debatten führen, Gegenwind aushalten. Wir brauchen nicht den Applaus der Berliner Blase, wir brauchen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, denn wir sind die einzig verbliebene Volkspartei."