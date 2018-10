Wer wird die oder der nächste Vorsitzende der CDU? Diese Frage wird seit Montag heiß diskutiert. Neben Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karenbauer hat auch der frühere Fraktionschef Friedrich Merz seinen Hut in den Ring geworfen. Letzterer ist dabei der Favorit der Bürger, zumindest wenn man einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov glauben schenkt. Demnach würden es 21 Prozent der Befragten unterstützen, wenn Merz die Nachfolge der Kanzlerin antreten würde. Auch CDU-Politiker Wolfgang Bosbach spricht sich für Merz aus. O-TON FRIEDRICH MERZ, EHEMALIGER CDU-FRAKTIONSCHEF: "Weil ich es ihm am ehesten zutraue, enttäuschte Wähler für die Union zurückzugewinnen und eine Partei, die doch in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Schlappen hat einstecken müssen, bei Wahlen wieder aufzurichten, der Partei neuen Schwung zu geben, neuen Optimismus zu vermitteln im Hinblick auf das wichtige Wahljahr 2019." Friedrich Merz gilt als konservativ und wirtschaftsnah. Nach einem Machtkampf mit Angela Merkel hatte er sich vor etwa zehn Jahren aus der Politik zurückgezogen. Der 62-Jährige Rechtsanwalt arbeitete danach unter anderem als Lobbyist für BlackRock, dem mit 6,3 Billionen US-Dollar größten Investmentfonds der Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach Verlusten ihrer Partei bei der Wahl in Hessen am Montag überraschend angekündigt, beim Bundesparteitag im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin soll Anfang Dezember auf dem CDU-Parteitag in Hamburg gewählt werden.