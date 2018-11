Spahn, Kramp-Karrenbauer, Merz - diese drei Bewerber auf den CDU-Parteivorsitz haben sich am Freitag bei der Frauen Union präsentiert. O-TON CDU-GENERALSEKRETÄRIN ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, KANDIDATIN FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Uns muss eins klar sein: Gegen Frauen und ohne Frauen ist keine Wahl zu gewinnen. Und eine starke Volkspartei muss immer das Ziel haben, dass sie so stark ist, dass sie die politischen Geschehnisse in Deutschland gestalten kann. Das ist die Aufgabe. Dieser Aufgabe will ich mich widmen. Und insofern stelle ich mich sozusagen mit meinem Programm für diese Aufgabe auch heute dem Bundesvorstand der Frauen-Union und im Dezember dem Bundesparteitag der CDU Deutschlands." O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN, KANDIDAT FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Ich räume auch offen ein, als Bundesminister für Gesundheit habe ich auch noch mal einen ganz anderen Blick auf bestimmte Themen bekommen. Das Gesundheitswesen wird getragen maßgeblich von vielen, vielen Millionen Frauen als Ärztinnen, als Pflegekräfte, Physiotherapeutinnen, viele, viele andere. Da stellt sich die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf." O-TON EX-FRAKTIONSCHEF FRIEDRICH MERZ, KANDIDAT FÜR DEN CDU-VORSITZ: "Ich habe den Anspruch nicht aufgegeben, dass die CDU Deutschlands zumindest eine, vielleicht eine von zwei Volksparteien der Bundesrepublik Deutschland ist und bleibt, die in der Lage ist, zur politischen Mitte hin zu integrieren und auch das Ausfransen an den Rändern zu stoppen und vielleicht sogar umzukehren. Das ist jedenfalls mein Anspruch." Die amtierende Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn wollen sich beim Parteitag im Dezember zur Wahl stellen.