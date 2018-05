HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister : "Es ist zuerst einmal eine gute Nachricht, dass die Reform, die Verbesserung der letzten zwei Jahre, viele Menschen erreichen deutlich mehr Pflegebedürftige und ihre Angehörigen als angenommen. Das hat allerdings zur Folge, dass wir ein deutlich größeres Defizit in der Pflegeversicherung haben, als bisher geplant. Bis zu drei Milliarden sind für dieses Jahr prognostiziert. Das wäre eine Beitragsanhebung mindestens schon von 0,2 Beitragssatzpunkten, die notwendig ist. Um sich das jetzt näher anzuschauen, werden wir bei uns im Bundesministerium für Gesundheit einen Kassensturz machen, die Pflegefinanzen, die Finanzsituation der Pflegeversicherung insgesamt in den Blick nehmen, abchecken, abklären, was die Reform aus den letzten zwei Jahren bedeuten für die Finanzen, aber das natürlich auch in Verbindung setzen mit den geplanten Pflegereformen, damit wir dann in zwei bis drei Wochen eine genauere Übersicht darüber haben, wie sich die Pflegefinanzen insgesamt entwickeln."