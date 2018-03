Jens Spahn, das jüngste CDU-Mitglied im neuen Kabinett, hat am Donnerstag mit der Arbeit als Gesundheitsminister begonnen. Er übernahm das Ministerium von Hermann Gröhe, der in seiner Abschiedsrede dafür plädierte, Angestellten im Gesundheitswesen den Rücken zu stärken. Spahn, gesundheitspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion bis 2015, nannte drei wichtige Themen für seine zukünftige Agenda: "Die flächendeckende ärztliche Versorgung, das große Aufregerthema. Wie schnell habe ich einen Termin beim Arzt? Insbesondere aus Sicht der gesetzlich Versicherten, das ja zu Recht eines ist, was auf die Tagesordnung gehört. Das große Thema der Pflege und vor allem, nach den Verbesserungen bei der Pflegeversicherung in den letzten Jahren, auch die Situation der Pflegekräfte, so wie es ja auch von Dir maßgeblich mitverhandelt auch im Koalitionsvertrag angelegt ist." "Das miteinander zu machen, zu einer offenen Personalversammlung, wer aus dem Haus kommen mag, und wir lassen immer zwei, drei Startups einfach mal präsentieren was sie so tun, damit wir gemeinsam ein Gefühl dafür bekommen was sich denn da so alles bewegt. Weil, ich finde es manchmal schwer mitzuhalten und zu sehen was da, was da abgeht." Seinen ersten Termin als Bundesgesundheitsminister hat Spahn direkt im Anschluss auf dem deutschen Pflegetag in Berlin.