Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy, scheint am Ende seiner Amtszeit angelangt zu sein. So schien es am Donnerstagabend, nachdem sich im Parlament die Mehrheit für ein Misstrauensvotum gegen die konservative Minderheitenregierung abzeichnete. Rajoy und seine Partei Partido Popular stehen seit Jahren wegen eines Korruptionsskandals in der Kritik. Der sogenannte „Fall Gürtel" beschäftigt die Gerichte bereits seit 10 Jahren. In der Affäre wurde der frühere PP-Schatzmeister Luis Barcenas jüngst zu 33 Jahren Haft verurteilt. Die Sozialdemokratische Partei PSOE unter Führung von Pedro Sánchez reagierte darauf mit der Ankündigung des Misstrauensvotums. Dabei wurde sie schnell von der jungen, linksgerichteten Partei Podemos, und seit Donnerstag von den baskischen Nationalisten PNV unterstützt. Die entgültige Abstimmung, die den Ministerpäsidenten zu Fall bringen könnte, soll am Freitag erfolgen.