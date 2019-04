Schon mit Öffnung der Wahllokale in Israel am frühen Dienstagmorgen bildeten sich lange Schlangen. Der Ausgang der Parlamentswahlen ist offen. Dem von Korruptionsvorwürfen belasteten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu drohen Verluste. In den letzten Umfragen fiel seine Likud-Partei hinter das in der politischen Mitte angesiedelte Bündnis seines ärgsten Rivalen, Ex-General Benny Gantz, zurück. "Wir sind sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Richtige gewinnt. Darum geht es." "Ich bin für meine Kinder und die nächsten Generationen hier. Das muss jetzt ein Ende haben. Niemand ist unersetzlich. Es gibt niemanden, der nicht ersetzt werden kann." Damit spielt er auf Netanjahu an, der am Vorabend der Wahl zu einem Überraschungsbesuch an der Klagemauer in Jerusalem erschien. Trotz der Umfragen werden ihm etwas bessere Chancen eingeräumt, am Ende die Regierungskoalition zu bilden. Der nationalistisch-religiöse Block kann auf mehr Sitze in der Knesset hoffen, als die Mitte-Links-Parteien. Netanjahus schärfster Herausforderer Benny Gantz ging gemeinsam mit seiner Frau zur Wahl und sprach von einem Tag der Hoffnung. Er rief seine Landsleute auf, Verantwortung zu übernehmen und zur Wahl zu gehen. Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen der Nachwahlbefragungen wird anschließend gerechnet. Da sich aber kein klarer Sieger unmittelbar herauskristallisieren dürfte, stehen Israel tage- oder gar wochenlange Koalitionsverhandlungen bevor.