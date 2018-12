Ankunft der Spieler von Boca Juniors am Flughafen von Madrid. Am Sonntag geht es für sie um die Krone des südamerikanischen Vereinsfußballs. Die Entscheidung in der Copa Libertadores steht an. Gegner im Bernabéu-Stadion wird das Team von River Plate sein. Nach Krawallen vor dem geplanten Spiel in Argentinien, hatte der südamerikanische Fußballverband entschieden, das Final-Rückspiel in Madrid und damit auf neutralem Boden auszutragen. Viele Fans sind ihrem Team nach Spanien gefolgt und feiern in den Straßen von Madrid. Dieser als Maradona verkleideter Boca-Fans ist optimistisch: "Wir sind die besten Fans der Welt und das werden wir zeigen. Wir haben den siebten Copa Libertadores schon gewonnen. Wir haben ihn schon, daran gibt es keinen Zweifel." Doch da haben die Spieler vom Erzrivalen River Plate noch ein Wort mitzureden. Sie sind seid Donnerstag in Madrid und haben genauso treue Fans wie die Boca Juniors. Für diesen 19-jährigen ist keine Reise zu weit, um seine Idole anzufeuern: "Ich bin wirklich glücklich. Es ist ein Traum, hier zu sein. In Argentinien folge ich ihnen überall. Ich war auch da, als es Ärger gab. Und ich bin wirklich wütend und hilflos, weil wir wirklich spielen wollten. Dann wurde beschlossen, dass das Spiel hier ausgetragen werden soll. Jetzt bin ich hier, um einen Traum wahr zu machen." Anders als in Argentinien wo beim Duell der Stadtrivalen nur die Fans der Heimmannschaft im Stadion sein durften, werden im Bernabéu-Stadion beide Fangruppen auf den Tribünen sitzen. Die Sicherheitskräfte werden mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Das Stadion wird trotz der brisanten Ausgangslage prall gefüllt sein, schon jetzt sind alle Karten verkauft. Beim Hinspiel in Argentinien hatten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden getrennt.