HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet STEPHAN BRANDNER, ABGEORDNETER AFD "Die Landessprache in der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch. Dieser Satz soll in das Grundgesetz eingefügt werden. Damit stehen wir nicht allein. Das ist keine irre Idee der AfD. Sondern wir stehen querbeet auf einem Fundament mit vielen Persönlichkeiten. Die deutsche Sprache ist in Gefahr, sie ist in Gefahr durch Überflutung durch Anglizismen. Sie ist in Gefahr durch einen um sich greifenden Englischwahn an Universitäten wo ganze Studiengänge auf Englisch angeboten werden. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft. Die deutsche Sprache ist auch in Gefahr durch eine massive Zuwanderung. Wir haben es mitbekommen, in letzter Zeit, die deutsche Polizei twittert, informiert und belehrt auf Arabisch und Türkisch. Die Thüringer Polizei wirbt auf Arabisch. Behörden informieren und kommunizieren auf Türkisch und Arabisch. Das ist kein Beitrag zur Integration. Da fehlt der Anpassungsdruck." JOHANN SAATHOFF, ABGEORDNETER SPD "Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner wünscht uns Mut zur Courage. Ich übersetze das mal nicht. Ich wünsche uns die Courage, anderen Sprachen mit Respekt zu begegnen, statt Angst davor zu haben. Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen - meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Un as ik domaals Börgmester west bün in mien egen Gemeent, was ik domaals - wie jetzt - daarvan overtüügt west, dat dat beter is, wenn man mit de Lüü, de direkt mit een to doon hebben, ok in Plattdüütsch proten kann. Die Vielfalt der Sprachen aus den Regionen macht doch den Wert Deutschland und auch der deutschen Sprache insgesamt aus. Se doon so, as wenn man Angst hebben mutt daarvör, dat irgendeen van buten noch sien Influss in uns Spraak ringeven deit. Düütschland profiteert daarvan, dat wi tosamenwassen in de Welt. Tosamenwassen in de Welt geiht nur, wenn man sük tegensiedig unnerhollen un verstahn kann un wenn man de richtige Spraak proten kann." BUNDESTAGSPRÄSIDENT WOLFGANG SCHÄUBLE "Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle verstehen können, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren." JOHANN SAATHOFF, ABGEORDNETER SPD "Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch die Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr wertgeschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden, wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu."