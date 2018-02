Die Einigung der Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag bestimmte am Donnerstagmorgen die Zeitungsschlagzeilen. Nach mehr als 24-stündigen Verhandlungen hatten sich die Parteispitzen am Mittwoch auf ein Abkommen geeinigt und damit eine entscheidende Hürde auf dem Weg zu einer Neuauflage der großen Koalition genommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer würdigten das 177-seitige Papier als fairen Kompromiss. "Also, ich bin froh, dass wir überhaupt mal eine Regierung wieder haben. Das finde ich schon mal sehr positiv. Ich finde es erstaunlich, dass die SPD mit 20 Prozent so starke Ministerien bekommen hat wie zum Beispiel Finanzministerium, Außenministerium. Und ich finde es erstaunlich, dass man dann Unzufriedenheit aus der SPD hört." "Müssen wir erst mal sehen, ob wir zufrieden sind. Wir wollen jetzt erst mal sehen, wie die SPD-Leute sich noch dazu stellen. Also so schnell sehe ich das noch nicht in trockenen Tüchern." "Ich hätte es besser gefunden, wenn wir Neuwahlen gemacht hätten, weil ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist." "Ich bin damit nicht einverstanden. Ich hätte mir eher Neuwahlen gewünscht. Aber ich denke, das ist ein Zeichen der Zeit, Machterhalt um jeden Preis." Nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag sind nun die SPD-Mitglieder am Zug. Sie sollen in einem Mitgliedervotum vom 20. Februar bis zum 2. März über eine Neuauflage der GroKo abstimmen. Das Ergebnis soll am 4. März bekanntgegeben werden. Die Jusos hatten nach der Sondierung von Union und SPD dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten, um beim Mitgliederentscheid gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot zu stimmen und diese so zu verhindern. Die Partei hatte seit Jahresbeginn knapp 25.000 neue Mitglieder bekommen. Viele halten den Ausgang der Abstimmung für offen. "Die Umfragen sind ja auch sehr schlecht im Moment, aber obwohl die Umfragen so schlecht sind treten, so viele ein. Ich glaube es sind nicht nur Leute, die eintreten um gegen eine große Koalition zu sein, sondern wir treten auch ein, weil wir jetzt sehen, dass man was mit der SPD verändern kann." "Es ist so ein bisschen gespalten die SPD, gerade die Jusos, die jungen Leute sind eher so dagegen, viele sind dafür. Ich glaube die SPD hat es gerade nicht einfach." "Es fing ja schon damit an, dass er gesagt hat, er möchte nicht mal in Koalitionsverhandlungen eintreten. Dann haben sie es jetzt doch gemacht. Er sagte auch er möchte kein Ministeramt. Jetzt möchte er doch wieder ein Ministeramt haben. Ich denke da leidet so ein bisschen die Glaubgwürdigkeit drunter." Martin Schulz will in der Regierung das Amt des Außenministers übernehmen und zugleich den SPD-Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben.