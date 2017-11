Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte sich noch am Montag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, um nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche über das weitere Vorgehen zu beraten. Eine geplante Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Berlin sagte Merkel ab. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte seinen für diesen Montag und Dienstag geplanten Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen ab. Steinmeier hatte sich in den vergangenen Tagen klar gegen Neuwahlen ausgesprochen und an das Verantwortungsgefühl der Parteien appelliert, eine Regierung für Deutschland zu bilden. Unterdessen werden die Stimmen lauter, die von der SPD fordern, ihre Ablehnung an eine große Koalition noch einmal zu überdenken. Entsprechend äußerten sich CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und Bayerns Innenminister Joachim Hermann. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeigte sich vor der Sitzung der SPD-Parteigremien am Montag eher reserviert: "Sie wissen doch, dass die SPD erklärt hat, dass sie den Wählerauftrag so nicht sieht, sondern dass sie den Wählerauftrag in der Opposition sieht. Aber selbstverständlich, wenn der Bundespräsident die SPD bittet, bei Gesprächen zur Verfügung zu stehen, also zu ihm zu kommen und mit ihm zu reden, wird die SPD das natürlich tun." SPD-Chef Martin Schulz ging am Montag zunächst nicht vor die Journalisten, sondern schickte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil vor die Mikrofone: "Die Haltung der SPD nach dem Ergebnis der Bundestagswahl ist bekannt. Wir werden deshalb in den Gremien der Partei, im Präsidium und im Parteivorstand über unser weiteres Vorgehen beraten. Wir sind der festen Überzeugung dass jetzt die Zeit ist, wo die Verfassungsorgane und die Parteien miteinander zu reden haben. Über alles weitere, über die Ergebnisse unserer Beratungen im Präsidium und Parteivorstand wird sie der SPD-Vorsitzende Martin Schulz heute Nachmittag in einer Pressekonferenz informieren." CDU, CSU, FDP und Grüne hätten die Bundesrepublik Deutschland in eine schwierige Lage gebracht, kritisierte Heil.