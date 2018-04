Auf dem Bundesparteitag am Sonntag in Wiesbaden will die SPD erstmals eine Frau an die Parteispitze wählen. Erste Vorsitzende in der 155-jährigen SPD-Geschichte dürfte Andrea Nahles werden. Die 47-jährige Chefin der Bundestagsfraktion wurde bereits einstimmig vom Parteivorstand vorgeschlagen. Trotzdem glaubt die Gegenkandidatin Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, an ihre Chancen, die jedoch in Parteikreisen als nicht besonders hoch eingeschätzt werden. "Ich glaube gar nicht, dass es aussichtslos ist. Ich habe eine Chance morgen auf dem Parteitag. Und dort soll ja die Entscheidung fallen, dafür sind Parteitage da. Und ich habe mich gut vorbereitet, werde die Delegierten morgen hoffentlich überzeugen und werde auch heute noch mal die Chance wahrnehmen auch wenn später. Ich habe ja vor einigen Wochen den Bundesvorstand gefragt, ob ich mich mal vorstellen kann. Das kann ich jetzt heute, und deswegen bin ich ganz gespannt auf den Austausch." Auch Juso-Chef Kevin Kühnert, der gegen eine neue Auflage der Großen Koalition gekämpft hatte, unterstützt Nahles, die gegenüber Simone Lange allgemein als Favoritin gehandelt wird. Der Parteitag am Sonntag soll neben der Wahl des Partei-Vorsitzes auch einen inhaltlichen und organisatorischen Erneuerungsprozess auf den Weg bringen.