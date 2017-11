Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. SPD-Vorsitzende Martin Schulz "Zunächst ist Jamaika ein Land, das bekannt dafür ist, dass seine Athleten schnell sind, dann die Schnecken, die da verhandeln mit ihrem Schneckentempo mit Jamaika zu vergleichen, lehne ich ab. Phonetisch kommt übrigens auch der Begriff der Schwampel, schwarze Ampel dem mehr entgegen, was wir da erleben, die "schwampeln" sich da ein bisschen durch die Landschaft. In der Realität sind Klientel-Parteien am Werke, die versuchen für ihre Klientels ihre Claims abzustecken, und feststellen, dass das ziemlich schwierig ist die unterschiedlichen Interessen und Klientelen miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, dass das eine dieser großen Probleme dieser Verhandlungen ist. Und das Zweite ist, wir reden über die Grünen, wir reden über die CSU, wir reden über die FDP. Über eine Partei wird nicht geredet: Über die CDU. Und das ist auch kein Wunder. Das ist eine inhaltsentleerte Partei die mit dem Etikett Merkel ein Machtkartell ist. Und in der Machtkartellpolitik, nehme ich an, werden sie am Ende auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners auch zu einem Ergebnis kommen."