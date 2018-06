(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) SPD-Vorsitzende Andrea Nahles am Samstag auf dem NRW-Landesparteitag in Bochum: "Wir lassen uns nicht vom Kurs abbringen. Und ich sage es noch sehr viel klarer: Das, was die CSU gerade treibt, das, was sie vorschlägt an Alleingängen, das, was sie an Unilateralismus betreibt und wörtlich Söder sagt 'Der Multilateralismus geht dem Ende entgegen' - das lassen wir nicht zu. Seehofer ist eine Gefahr für Europa. Und dem werden wir uns entgegenstellen, liebe Genossinnen und Genossen." // "Im Moment scheint die CSU alles Mögliche zu wollen. Aber Sachprobleme lösen steht nicht weit vorne. Hier wird ganz offensichtlich ein Machtkampf mit Frau Merkel ausgetragen. Und diesem Machtkampf werden alle anderen Sachen untergeordnet. Und das ist, ehrlich gesagt, schäbig. Denn, ehrlich gesagt, hat dieses Land mehr verdient als parteiinterne Geländegewinne. Dieses Land hat mehr verdient als ein bisschen Seehofer- oder Söder-Gezanke. Und bei aller Wertschätzung für die bayerische Landesregierung: Mit Verlaub, auch andere Bundesländer haben schon mal Landtagswahlen und nehmen dafür aber nicht das ganze Land in Geiselhaft, verdammt noch mal! Das wird man doch wohl von denen auch noch verlangen können."